Асад заявил, что не собирался покидать Сирию 8 декабря

Бывший президент Сирии Башар Асад не планировал 8 декабря покидать Сирию и находился в этот день в Дамаске. Такое заявление опубликовала в соцсетях президентская канцелярия.

«Я не покинул родину спланировано, как это пытаются преподать. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра 8 декабря», - говорится в заявлении.

Экс-президент добавил, что не планировал бежать из страны и просить убежища. Кроме того, Асад не рассматривал возможность ухода в отставку. Он также подчеркнул, что намерен бороться с боевиками.

Напомним, что 8 декабря в Сирии произошла смена власти - Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище.