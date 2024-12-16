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Асад заявил, что не собирался покидать Сирию 8 декабря

Он также подчеркнул, что не планировал уходить в отставку или просить политического убежища во время наступления вооруженной оппозиции.
Глеб Владовский 2024-12-16 16:25:10
© Фото: kremlin.ru, Global Look Press

Бывший президент Сирии Башар Асад не планировал 8 декабря покидать Сирию и находился в этот день в Дамаске. Такое заявление опубликовала в соцсетях президентская канцелярия.

«Я не покинул родину спланировано, как это пытаются преподать. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра 8 декабря», - говорится в заявлении.

Экс-президент добавил, что не планировал бежать из страны и просить убежища. Кроме того, Асад не рассматривал возможность ухода в отставку. Он также подчеркнул, что намерен бороться с боевиками.

Напомним, что 8 декабря в Сирии произошла смена власти - Башар Асад в результате усилившихся боевых действий с повстанцами оставил президентский пост и покинул страну. Вместе с семьей он прибыл в Россию, которая предоставила ему убежище.

#в стране и мире #сирия #оппозиция #Башар Асад #Дамаск
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