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Костин объяснил появление слухов о заморозке вкладов

Банкир отметил, что слухи о заморозке вкладов являются абсурдными.
Сергей Лебедев 2025-01-15 12:39:15
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Разговоры о заморозке банковских вкладов россиян являются лишь слухами, так как в этой мере нет никакого экономического смысла. Об этом в беседе с РБК заявил банкир Андрей Костин. Он также объяснил возможное появление этой «новости».

«Я как-то спросил: "Понимаете, это абсурдная как бы идея?" Мне говорят: "Вот поэтому она в России и может появиться"», - отметил банкир.

Напомним, недавно в ЦБ РФ заявили, что сценарий заморозки вкладов абсурден, так как он приведет к разрушению банковской системы. Также это подорвет доверие людей.

Представители регулятора подчеркнули, что забирать деньги с вкладов не имеет никакого смысла. Вложенные средства уже работают на экономику страны.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмысленными слухи о возможной заморозке вкладов в банках.

#Россия #Экономика #в стране и мире #Банки #вклады
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