Костин объяснил появление слухов о заморозке вкладов

Разговоры о заморозке банковских вкладов россиян являются лишь слухами, так как в этой мере нет никакого экономического смысла. Об этом в беседе с РБК заявил банкир Андрей Костин. Он также объяснил возможное появление этой «новости».

«Я как-то спросил: "Понимаете, это абсурдная как бы идея?" Мне говорят: "Вот поэтому она в России и может появиться"», - отметил банкир.

Напомним, недавно в ЦБ РФ заявили, что сценарий заморозки вкладов абсурден, так как он приведет к разрушению банковской системы. Также это подорвет доверие людей.

Представители регулятора подчеркнули, что забирать деньги с вкладов не имеет никакого смысла. Вложенные средства уже работают на экономику страны.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала бессмысленными слухи о возможной заморозке вкладов в банках.