В ЦБ назвали абсурдом сценарий заморозки вкладов россиян

Сценарий заморозки банковских вкладов россиян абсурден, так как это приведет к разрушению банковской системы и подорвет доверие людей к банкам. Об этом заявили в Центробанке РФ.

«Эта идея абсурдна. Помимо того что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны... Если "заморозить" вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет готов держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», - сообщается в Telegram-канале Центробанка.

Предположение о том, что заморозка вкладов якобы может использоваться для сдерживания инфляции, неверно. Для контроля инфляции ЦБ работает с ключевой ставкой - при этом ее повышение выгодно вкладчикам. При повышении ставки люди охотнее размещают средства в депозитах. Если же заморозить вклады, то населен будет вкладывать финансы в товары длительного пользования - это приведет к тому, что ключевая ставка как инструмент сдерживания инфляции перестанет работать.

Также в ЦБ добавили, что идея о том, что государство якобы может забрать деньги с вкладов россиян, не имеет смысла. Хранящиеся в банках финансы уже работают на экономику страны - на них банки финансируют кредиты.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала бессмысленными разговоры о возможной заморозке вкладов в банках. Она добавила, что сценарий заморозки вкладов граждан не обсуждается в ведомстве.