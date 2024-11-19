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Набиуллина назвала бессмыслицей заморозку вкладов в банках

По словам главы ЦБ РФ, такой сценарий в ведомстве не обсуждается.
Таисия Кваша 2024-11-19 15:49:37
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала бессмысленными разговоры о возможной заморозке вкладов в банках.

Она ответила на вопрос одного из депутатов Госдумы о том, есть ли в будущем риск неисполнения банками своих обязательств.

«Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно... Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам», - отметила Набиуллина.

Также глава ЦБ добавила, что сценарий заморозки вкладов граждан не обсуждается в ведомстве.

Напомним, что в Центробанке России допустили понижение ключевой ставки в следующем году при условии отсутствия дополнительных шоковых событий. Политика ЦБ, по словам Эльвиры Набиуллиной, позволит снизить инфляцию, что приведет к снижению ставки.

#в стране и мире #ЦБ РФ #инфляция #Эльвира Набиуллина #вклады #заморозка вкладов
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