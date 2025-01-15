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Захарова заявила, что пожары в Лос-Анджелесе вскрыли гнойник проблем США

По словам дипломата, США поучают весь мир, но не могут самостоятельно справиться со своей проблемой.
Сергей Лебедев 2025-01-15 11:22:51
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Катастрофа в Калифорнии вскрыла всю совокупность проблем Соединенных Штатов. Об этом на Радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что США поучают весь мир и повсеместно навязывают собственную повестку, но при этом не могут справиться со своей проблемой.

«Она (катастрофа. - Прим. ред.) вскрыла как гнойник всю совокупность проблем не только США, но и всего мирового меньшинства», - сказала Мария Захарова.

Напомним, в Лос-Анджелесе уже неделю бушуют масштабные лесные пожары. Огонь уничтожил около 10 тысяч строений, погибли по меньшей мере 24 человека. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать оборванный провод линии электропередачи.

Ранее американский президент Джо Байден ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия. Предполагается, что данная мера поможет местным властям справиться с последствиями произошедшего.

Недавно губернатор штата Гэвин Ньюсом заявил, что мощные пожары могут стать крупнейшим бедствием в истории США с точки зрения масштаба разрушений и затрат на восстановление.

#в стране и мире #сша #Мария Захарова #Калифорния #лос-анджелес #пожары #проблемы
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