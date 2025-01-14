Выжившему после дрейфа на лодке Пичугину не предъявили обвинение

Выжившего после дрейфа в охотском море Михаила Пичугина допросили по уголовному делу о гибели его родственников как свидетеля. Обвинение ему предъявлено не было, как рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«По уголовному делу в качестве свидетеля допрошен Пичугин М., обвинение ему не предъявлялось», - цитирует РИА Новости официальный ответ МСУТ СК РФ.

Уголовное дело возбудили в связи со смертью родственников Михаила Пичугина. В путешествие вместе с ним отправились брат Сергей и 15-летний племянник Илья. Оба, отец и сын, погибли от переохлаждения. Их похоронят в разных городах: Сергея в Улан-Удэ, а Илью в Красноярске, где он жил с матерью и младшей сестрой после развода родителей.

Туристы отправились в путешествие длиной 150 километров на лодке, чтобы посмотреть на китов, но лодку унесло течением, и она 67 дней дрейфовала в открытом море. Когда ее обнаружили рыбаки, Сергей и Илья уже погибли, в живых остался только Михаил.