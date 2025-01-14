В Бурятии восстановили движение на участке, где сошли с рельсов 22 вагона

Движение на станции Ангаракан в Бурятии, где накануне сошли с рельсов 22 вагона, полностью восстановили. Об этом сообщила компания РЖД в своем телеграм-канале.

«14 января 2025 года в 01:35 мск полностью восстановлено движение на станции Ангаракан, ранее прерванное в результате схода 22 вагонов грузового поезда», - говорится в сообщении.

Уточняется, что железнодорожники восстановили 100 м пути и 200 метров контактной сети. Также в телеграм-канале компании указано, что из-за произошедшего пришлось задержать пять поездов дальнего следования.

Пустые вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан 13 января. По факту произошедшего возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате инцидента никто не пострадал.