Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии

На станции Ангаркан в Бурятии сошли с рельсов 22 пустых вагона. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

«На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за произошедшего пришлось задержать пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында. Для устранения последствий инцидента на станцию Ангаракан направили два аварийно-восстановительных поезда - один из населенного пункта Таксимо, второй из города Северобайкальск.