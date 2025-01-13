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Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Бурятии

Инцидент произошел на станции Ангаракан в Муйском районе.
Анастасия Бобылева 2025-01-13 02:58:01
© Фото: © Konstantin Kokoshkin Global Look Press

На станции Ангаркан в Бурятии сошли с рельсов 22 пустых вагона. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

«На станции Ангаракан в Муйском районе произошел сход 22 порожних вагонов  грузового поезда. Нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть», - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за произошедшего пришлось задержать пассажирский поезд № 98 Кисловодск-Тында. Для устранения последствий инцидента на станцию Ангаракан направили два аварийно-восстановительных поезда - один из населенного пункта Таксимо, второй из города Северобайкальск.

#в стране и мире #поезд #бурятия #Сход вагонов #сход с рельсов
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