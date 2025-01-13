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Уголовное дело возбудили в Бурятии после схода вагонов с рельсов

Дело возбуждено по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Сергей Лебедев 2025-01-13 08:33:01
© Фото: vm_sut, Telegram

В Бурятии завели уголовное дело после схода с рельсов более 20 вагонов грузового поезда. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве подчеркнули, что дело возбуждено по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившего.

Напомним, ЧП случилось минувшей ночью на станции Ангаракан. С рельсов сошли 22 пустых грузовых вагона. В результате происшествия никто не пострадал.

Сообщалось, что была повреждена контактная сеть, а также задержан пассажирский поезд Кисловодск - Тында.

#в стране и мире #поезд #бурятия #вагон #Ангаракан
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