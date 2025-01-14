В Роскомнадзоре прокомментировали масштабный сбой в Рунете

Работа Сети в России оперативно восстановлена. Об этом сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

«Установлено кратковременное нарушение связности», - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования оперативно восстановили работу Сети.

Немногим ранее произошел масштабный сбой в работе российского сегмента сети Интернет. Многие сайты не загружались у пользователей, включая сервисы Google. Также не были доступны порталы, которые отслеживают работоспособность сайтов.

До этого масштабный сбой в работе интернет-сервисов произошел 6 января. Тогда в Роскомнадзоре объяснили, что причиной неполадок стала авария на магистральной сети у оператора связи.