Россияне сообщили о масштабном сбое в работе интернет-сервисов

Сегодня днем россияне столкнулись с масштабным сбоем в работе многих интернет-сервисов. Пользователи сообщают, что недоступны некоторые почтовые службы, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги .

Кроме того, люди испытывают проблемы с банковскими приложениями, онлайн-играми и стриминговыми сервисами. Известно и о сбоях в работе части мобильных операторов.

Что стало причиной массовых неполадок, на данный момент неизвестно. Официальные комментарии по ситуации пока не поступали.

Напомним, в ночь на 1 января сообщалось о масштабном сбое в работе мессенджера Telegram. Пользователи жаловались на проблемы при попытке соединения с сервером и отправке сообщений.