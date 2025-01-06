Роскомнадзор объяснил причину массового сбоя в Рунете

Массовый сбой интернет-сервисов в России случился из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи, сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что состоянию на 14:00 неполадку устранили, и теперь работа сервисов восстанавливается.

Днем в понедельник у многих россиян возникли проблемы с работой многих интернет-служб. Некоторые почтовые клиенты, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги не работали.

Кроме того, пользователи сообщали, что не могут пользоваться банковскими приложениями, онлайн-играми и стриминговыми сервисами. У некоторых мобильных операторов тоже есть проблемы.