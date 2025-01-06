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Роскомнадзор объяснил причину массового сбоя в Рунете

На магистральной сети у оператора связи случилась авария.
Владимир Рубанов 2025-01-06 14:47:51
© Фото: FrankHoermann SVEN SIMON, Global Look Press

Массовый сбой интернет-сервисов в России случился из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи, сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что состоянию на 14:00 неполадку устранили, и теперь работа сервисов восстанавливается.

Днем в понедельник у многих россиян возникли проблемы с работой многих интернет-служб. Некоторые почтовые клиенты, социальные сети, мессенджеры и видеохостинги не работали.

Кроме того, пользователи сообщали, что не могут пользоваться банковскими приложениями, онлайн-играми и стриминговыми сервисами. У некоторых мобильных операторов тоже есть проблемы.

#авария #интернет #роскомнадзор #Сбой #мессенджеры #интернет-службы
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