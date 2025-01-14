В ООН пройдет выставка о блокаде Ленинграда

На территории Генассамблеи ООН пройдет выставка, посвященная блокаде Ленинграда. Ее откроет постоянный представитель России при организации Василий Небензя, как сообщили в Национальном центре исторической памяти при президенте РФ (НЦИП).

«В здании Генеральной Ассамблеи ООН откроется выставка, посвященная блокаде Ленинграда», - говорится в телеграм-канале центра.

НЦИП организовал экспозицию совместно с постоянным представительством России при ООН, уточняется в сообщении. Посетителям выставки покажут архивные документы, связанные с блокадой. О событиях 1941-1944 годов расскажут как о спланированном акте геноцида со стороны нацистов, которые действовали по приказам руководства гитлеровской Германии.

«Материалы подготовлены на основе решения Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года о признании блокады Ленинграда нацистами и их пособниками геноцидом советского народа», - уточнили в центре исторической памяти.

Ранее Берлин назвал блокаду Ленинграда одним из наиболее страшных преступлений против человечности и признал историческую ответственность Германии за произошедшее. Ознакомившись с этим заявлением, МИД РФ потребовал от Германии официально признать преступления нацистского режима на территории СССР актом геноцида, в соответствии с решением суда от 20 октября 2022 года.