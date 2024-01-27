Берлин признал историческую ответственность за блокаду Ленинграда

Германия принимает свою историческую ответственность за блокаду Ленинграда, говорится в заявлении к 80-летию окончания блокады, опубликованном МИД ФРГ.

Судьба Ленинграда в годы Великой Отечественной войны названа в заявлении ужасным военным преступлением, жестоким актом против целого города и его населения, которое до сих пор вызывает отзвуки. Войска вермахта больше двух лет приносили ленинградцам страшные страдания, в результате погибло больше миллиона человек.

В МИД отметили, что Германия привержена обеспечению сохранения памяти о зверствах немецких военных преступлений во Второй мировой войне и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные в Ленинграде вермахтом.

На основании совместной декларации 2019 года федеральное правительство предприняло «гуманитарный жест» в отношении всех переживших блокаду, напомнили немецкие дипломаты. В знак примирения и памяти федеральное правительство поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся те жертвы блокады, кто еще жив.

Кроме того, Берлин способствует встречам молодежи с жертвами блокады в Санкт-Петербурге, чтобы память о блокаде укреплялась и передавалась дальше, заявили в МИД.

Владимир Путин в субботу, 27 января, назвал блокаду Ленинграда беспрецедентной по жестокости и цинизму, направленной на истребление гражданского населения целого города.