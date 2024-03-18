Россия потребовала от ФРГ признать преступления Третьего рейха актами геноцида

Россия потребовала от Германии официально признать актом геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления нацистского режима на территории СССР. Об этом говорится в официальной ноте МИД РФ.

В ноте сказано, что в Москве ознакомились с январским заявлением Министерства иностранных дел ФРГ, где было сказано об исторической ответственности Германии за блокаду Ленинграда. Там эти события названы одним из наиболее страшных преступлений против человечности, которое совершил нацистский режим в отношении народов СССР.

Однако Россия рассматривает блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха на советской территории как акты геноцида. Это закреплено в решении Санкт-Петербургского городского суда от 20 октября 2022 года и в заявлении Госдумы РФ от 22 марта 2023 года «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Берлин признал актом геноцида свои преступления в эпоху колониализма, но не сделал того же в отношении блокады Ленинграда и других преступлений против народов СССР, говорится в документе.