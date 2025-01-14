Горелкин: россияне смогут сами обратиться для экспертизы видеоигр

Законопроект, регулирующий распространение видеоигр в России, предусматривает возможность добровольной экспертизы. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Если, например, кому-то не понравилась игра, можно заказать экспертизу и провести ее. Если она установит, что в игре содержатся опасные сцены, которые вредны для детей, то тогда уже регулятор будет эти вопросы решать напрямую с производителем», - отметил депутат.

Напомним, ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, обязывающий цифровые площадки информировать о содержании видеоигр. Согласно документу, необходимо будет сообщать в том числе о сценах насилия и элементах, способных вызвать ужас или панику.

Недавно в разговоре со «Звездой» директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов оценил возможность реализации закона. По словам эксперта, основная сложность заключается в переходе игровых площадок на новые условия.