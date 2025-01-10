Эксперт оценил возможность реализации закона о маркировке видеоигр

Законопроект о маркировке видеоигр не очень хорош с точки зрения геймеров, сказал в разговоре со «Звездой» директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов.

«Уже далеко не первый день обсуждается возможность идентификации пользователя по номеру телефона, через "Госуслуги" либо через биометрию, но также в законопроекте содержится вот какая интересная фраза, что с использованием иной информационной системы обеспечивающей авторизацию пользователей видеоигр и соответствующей требованиям о защите информации», - прокомментировал законопроект Пименов.

Основная сложность заключается в игровых площадках. По его словам, законопроект подразумевает, что информация о пользователе будет содержаться на российских серверах. В таком случае встает вопрос, смогут ли игровые площадки реализовать это или просто покинут рынок.

Тем не менее Пименов считает, что такое нововведение при реализации не повлияет на пользователей. Многие геймеры научились находить обходные пути, например, скачивают игры с неофициальных сайтов. Большая доля трафика в индустрии приходится на них.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко заявил «Звезде», что геймеров могут позвать в Госдуму для обсуждения закона о маркировке видеоигр.

Сам законопроект обязывает цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр. Необходимо будет сообщать в том числе о сценах насилия, изображениях алкоголя или курения, а также элементах, способных вызвать страх, ужас или панику. Кроме того, согласно документу, издателей видеоигр обяжут идентифицировать игроков через «Госуслуги», по биометрии или номеру телефона.