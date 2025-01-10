Геймеров могут позвать в ГД для обсуждения закона о маркировке видеоигр

Геймеров могут позвать в Госдуму для обсуждения закона о маркировке видеоигр, заявил «Звезде» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Он подчеркнул, что вся информация в СМИ о идентификации игроков через Госуслуги или номер телефона пока не проходила через профильный комитет. Эти вещи также будут обсуждать с экспертами перед принятием закона.

При этом Ющенко уверен, что проект будет одобрен и принят, соответственно, любые цифровые платформы, продающие игры, (в том числе и иностранные) будут обязаны его исполнять. Отказавшихся ждут ограничения.

«Многие крупные IT-компании вынуждены для того, чтобы им работать в нашей стране, нравится им это, или не нравится, подчиняться закону, как и в любой другой стране. В случае непринятия нашей законодательной базы, логично принять определенные санкции в отношении той или иной платформы. Роскомнадзор наделен для этого определенными полномочиями», — объяснил Ющенко.

Напомним, вскоре в Государственной думе России планируются рассмотреть законопроект, который обязывает цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр. Необходимо будет сообщать в том числе о сценах насилия, изображениях алкоголя или курения, а также элементах, способных вызвать страх, ужас или панику.

Также предлагается ввести экспертизу видеоигр для выявления в них информации, запрещенной к распространению в России. Кроме того, согласно документу, издателей видеоигр обяжут идентифицировать игроков через «Госуслуги», по биометрии или номеру телефону.

Законопроект разработала группа парламентариев, среди которых члены комитета ГД по информационной политике Антон Немкин и Антон Горелкин. Последний сегодня прокомментировал готовящиеся нововведения.

Депутат подчеркнул, что законопроект не содержит никаких запретов на деятельность иностранных площадок. Он лишь вводит ряд обязанностей для издателей.