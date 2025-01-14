В России выросла популярность платных дорог

Российские автомобилисты стали чаще пользоваться платными дорогами. В прошлом году количество поездок по скоростным магистралям увеличилось на 33%. Об этом сегодня сообщили в госкомпании «Автодор».

Отмечается, что рост популярности связан в том числе с открытием новых участков трасс. При этом лидером по востребованности стала трасса М-4 «Дон».

«На трассу пришлось наибольшее число проездов - более 179 миллионов, что на 24% выше показателей 2023 года», - говорится в заявлении.

Общее количество проездов по всем скоростным дорогам превысило 379 миллионов.

Напомним, в конце прошлого года российский президент Владимир Путин открыл движение по новым автодорогам, в том числе по скоростному подходу к Крымскому мосту в Краснодарском крае и обходным маршрутам на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане.

Ранее глава государства отмечал, что в стране продолжится наращивание сети федеральных, региональных и местных трасс. По словам президента, перед дорожной отраслью стоит приоритетная задача - создать современные логистические маршруты глобального и национального значения.