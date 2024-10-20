МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства России

В отечественном дорожном комплексе всегда работали специалисты высокой квалификации.
Виктория Бокий 2024-10-20 12:45:21
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Россия продолжит совершенствовать инфраструктуру городов и сельских местностей, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс. Об этом сказал президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам дорожного хозяйства страны.

По словам президента, перед отраслью стоит приоритетная задача – создать современные логистические маршруты национального и глобального значения.

«В целом перед отраслью стоят большие, комплексные задачи и среди приоритетов – создание современных логистических маршрутов национального и глобального значения, необходимых для развития бизнеса, раскрытия социально-экономического, туристического потенциала наших регионов, повышения качества жизни людей», - говорится в поздравлении главы государства на сайте Кремля.

Особое внимание российский лидер уделил высококвалифицированным кадрам в дорожной сфере. Он отметил, что в дорожном комплексе всегда работали специалисты высокой квалификации, знающие и любящие свое дело.

«За каждым километром новой дороги и мостовым переходом – огромный созидательный труд проектировщиков, инженеров, строителей, представителей других специальностей», - подчеркнул президент.

Кроме того, Путин пожелал успехов работникам дорожного хозяйства России.

#в стране и мире #Путин #поздравление #президент россии #логистика #дорожное хозяйство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 