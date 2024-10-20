Путин рассказал о задачах в сфере дорожного хозяйства России

Россия продолжит совершенствовать инфраструктуру городов и сельских местностей, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс. Об этом сказал президент России Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам дорожного хозяйства страны.

По словам президента, перед отраслью стоит приоритетная задача – создать современные логистические маршруты национального и глобального значения.

«В целом перед отраслью стоят большие, комплексные задачи и среди приоритетов – создание современных логистических маршрутов национального и глобального значения, необходимых для развития бизнеса, раскрытия социально-экономического, туристического потенциала наших регионов, повышения качества жизни людей», - говорится в поздравлении главы государства на сайте Кремля.

Особое внимание российский лидер уделил высококвалифицированным кадрам в дорожной сфере. Он отметил, что в дорожном комплексе всегда работали специалисты высокой квалификации, знающие и любящие свое дело.

«За каждым километром новой дороги и мостовым переходом – огромный созидательный труд проектировщиков, инженеров, строителей, представителей других специальностей», - подчеркнул президент.

Кроме того, Путин пожелал успехов работникам дорожного хозяйства России.