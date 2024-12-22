Путин открыл движение по новым дорогам в России

Сегодня днем российский лидер Владимир Путин открыл движение по новым автомобильным дорогам. В торжественном мероприятии глава государства принял участие по видеоконференцсвязи.

Президент дал старт движению по скоростному подходу к Крымскому мосту в Краснодарском крае, дорогам А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк и А-290 Новороссийск - Керчь, обходным маршрутам на трассе М-12 в Татарстане и Башкоростане. Также были открыты дорожная развязка в Санкт-Петербурге и обход деревни Малые Вяземы в Подмосковье.

«В России набран хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», - подчеркнул глава государства, обращаясь к строителям.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия продолжит совершенствовать инфраструктуру городов и сельских местностей, наращивать сеть федеральных, региональных и местных трасс. По его словам, перед дорожной отраслью стоит приоритетная задача – создать современные логистические маршруты национального и глобального значения.

Также глава государства заявлял, что в дорожном комплексе работают специалисты высокой квалификации, знающие и любящие свое дело.