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«Звезда» показала обстановку у окруженного мазутом побережья Крыма

Огромное количество черной вязкой массы вернулось к полуострову - волонтеры работают круглосуточно, чтобы устранить последствия загрязнения.
Алексей Курильченко Виктория Косогляденко 2025-01-13 09:28:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мазут окружил Крым. Из Керченского пролива токсины течением и штормом разнесло вдоль всего побережья. Пятна мазута встречаются на удалении. Выбросы фиксируются повсеместно. Все, что обнаруживают в Крыму, тут же убирают  и вывозят на полигоны. Катер МЧС патрулирует прибрежную зону, внимательно осматривая море.

Течение с примесью мазута обогнуло весь полуостров. Нефтепродукты из Керченского пролива принесло на южный берег - туда, где Алушта и Ялта, в Севастополь. Попало и на самое отдаленное западное побережье - в Евпаторию и еще дальше.

Но больше всего досталось таманскому берегу. От Темрюка в сторону Анапы и Новороссийска. На днях произошла новая утечка из танкера, который застрял на мели у мыса Панагия. Вся территория снова утонула в мазуте. Вернулось огромное количество черной вязкой массы. Все это пытаются удерживать боновыми заграждениями их растянули на десятки километров. Посыпают сорбентом, грузят в самосвалы.

В ночную смену работает тяжелая строительная техника - возводит насыпь, чтобы можно было начать откачку. Хвост пятна растянулся еще дальше. Волонтеры работают без отдыха.

Работы ведутся до полного устранения. Но пока мазут не откачали из трюмов танкера - становится только хуже. Сегодня погода портится, прогнозируют шторм.

А теперь мазут еще и на побережье  У Азовского моря тоже нашли выбросы. Утекающий из танкера мазут просочился в Керченском проливе под Крымским мостом. Следы его обнаружены в Бердянске Запорожской области.

#Крым #очистка #МЧС РФ #наш эксклюзив #мазут
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