У побережья Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

У побережья Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка с мазутом. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
«Всего с начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе собрано и вывезено с пляжей 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — написал он в Telegram-канале.
Он также заявил, что ведущие вузы страны сейчас разрабатывают особую технологию. Она поможет извлекать мазут, находящийся в толще воды и на дне моря.
Специалисты обрабатывают поверхность воды биосорбентом. Также на месте разлива мазута в Темрюкском районе работают корабли Морспасслужбы.
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