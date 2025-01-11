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У побережья Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

Ведущие вузы страны разрабатывают технологию, которая поможет извлекать мазут в толще воды и на дне моря.
Карина Тазетдинова 2025-01-11 20:15:27
© Фото: kondratyevvi, Telegram

У побережья Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка с мазутом. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Всего с начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе собрано и вывезено с пляжей 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — написал он в Telegram-канале.

Он также заявил, что ведущие вузы страны сейчас разрабатывают особую технологию. Она поможет извлекать мазут, находящийся в толще воды и на дне моря.

Специалисты обрабатывают поверхность воды биосорбентом. Также на месте разлива мазута в Темрюкском районе работают корабли Морспасслужбы.

#экология #Кубань #Краснодар #Нефтепродукты #мазут #Кондратьев
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