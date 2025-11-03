МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: ситуация в королевской семье Британии ужасная

Ранее сообщалось о лишении титула принца брата короля Британии Эндрю.
Глеб Владовский 2025-11-03 07:15:05
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Лишение королевских титулов принца Эндрю указывает на ужасную ситуацию в королевской семье Великобритании. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

«Это ужасная вещь, которая случилась с (королевской - Прим. ред.) семьей», - сказал он в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что британский король Карл III выплатит своему брату Эндрю шестизначную сумму на переезд из резиденции и будет ежегодно выделять ему пособие из личных средств в связи с лишением титула принца.

Напомним, 30 октября в Букингемском дворце появилась информация о лишении Эндрю статуса принца. Кроме того, ранее он отказался от титула герцога в связи из-за обвинений в связях со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

