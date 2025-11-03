Трамп заявил, что дни правления Мадуро сочтены

Дни правления Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

«Я бы сказал, что да. Да, я так думаю», - заявил он в интервью телеканалу CBS News.

Президент США, отвечая на вопрос о возможном нанесении ударов по территории Боливарианской республики, подчеркнул, что не планирует этого делать.

Ранее Трамп заявлял, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Однако некоторое время спустя газета WSJ, со ссылкой на источники, сообщила, что администрация американского лидера не нуждается в разрешении Конгресса для нанесения ударов по кораблям в Карибском море, на которых, предположительно, могут находиться наркоторговцы.

Напомним, удары по предполагаемым судам наркоторговцев усилили напряженность в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Россия осудила действия Вашингтона. В МИД РФ заявили, что Москва поддерживает Каракас в защите суверенитета.