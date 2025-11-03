МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что дни правления Мадуро сочтены

Американский лидер также добавил, что не планирует наносить удары по территории Венесуэлы.
Глеб Владовский 2025-11-03 06:24:27
© Фото: Andres Gonzalez dpa Globallookpress

Дни правления Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп.

«Я бы сказал, что да. Да, я так думаю», - заявил он в интервью телеканалу CBS News.

Президент США, отвечая на вопрос о возможном нанесении ударов по территории Боливарианской республики, подчеркнул, что не планирует этого делать.

Ранее Трамп заявлял, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы. Однако некоторое время спустя газета WSJ, со ссылкой на источники, сообщила, что администрация американского лидера не нуждается в разрешении Конгресса для нанесения ударов по кораблям в Карибском море, на которых, предположительно, могут находиться наркоторговцы.

Напомним, удары по предполагаемым судам наркоторговцев усилили напряженность в отношениях США с Венесуэлой и Колумбией. Россия осудила действия Вашингтона. В МИД РФ заявили, что Москва поддерживает Каракас в защите суверенитета.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
