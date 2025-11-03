МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: администрация Трампа не нуждается в разрешении Конгресса для ударов по Венесуэле

Действия президента не достигают уровня «Резолюции о военных полномочиях».
Тимур Юсупов 2025-11-03 02:54:52
© Фото: Андрей Ольферт, РИА Новости

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не нуждаются в разрешении Конгресса для нанесения ударов по кораблям в Карибском море, на которых, предположительно, могут находиться наркоторговцы. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Wall Street Journal.

По имеющейся информации, власти Штатов считают, что имеют полное право на ведение столь жесткой борьбы с наркотрафиком, так как их действия не достигают уровня «Резолюции о военных полномочиях» 1973 года, которая предусматривает прекращение любых военных операций, если на то будет воля Конгресса. В Вашингтоне заявили, что в ходе уничтожения судов в Карибском море не пострадал ни один американский военный, так как удары наносились издалека.

Издание также отмечает, что представители Демократической партии выражают обеспокоенность действиями Трампа, касательно атак на морские суда других стран, так как администрация президента отказывается раскрывать многие важные подробности данного конфликта.

Ранее, в ходе эскалации отношений между США и Венесуэлой, американские вооруженные силы занялись модернизацией заброшенной военно-морской базы времен холодной войны «Рузвельт-Роудс» в карибском море. Это может указывать на подготовку плацдарма перед отправкой американских войск на территорию Венесуэлы.

