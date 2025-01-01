С 1 января увеличились штрафы за нарушения ПДД

В первый день 2025 года в России повышается размер штрафов за нарушение правил дорожного движения. Среди них превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и управление в состоянии опьянения.

Так, за превышение скорости в диапазоне от 20 до 40 километров в час придется заплатить 750 рублей вместо прежних 500 рублей, превышение от 40 до 60 километров в час грозит штрафом от 1 500 до 2 000 рублей (прежде от 1 000 до 1 500 рублей), если превышение составит от 60 до 80 километров, то штраф от 3 000 до 3 750 рублей (раньше от 2 000 до 2 500 рублей). Превышение скорости более чем на 80 километров оплачивается в размере 7 500 рублей вместо прежних 5 000 рублей.

Изменились в сторону уменьшения и скидки за оплату штрафов в 30-дневный срок со дня вынесения постановления - 25% вместо прежних 50%.

Если водитель выехал на «встречку», то предстоит заплатить штраф, не превышающий 7 500 рублей, если же пришлось по встречной полосе объезжать препятствие, то это грозит оплатой от 1 500 до 2 250 рублей. Штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика повысился с 1 000 до 1 500 рублей.

Управляя ТС в состоянии опьянения, или не выполняя требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение следует быть готовым оплатить штраф порядка 45 тысяч рублей вместо прежних 30 тысяч.

Неправильная парковка на проезжей части, нарушения при встречном разъезде или движение по обочинам наказываются штрафом на сумму до 2 250 рублей. Кроме этого, нарушение предписаний дорожных знаков или разметки грозит штрафом до 750 рублей (было 500).

Если водитель проехал по полосе для маршрутных транспортных средств, то его ждет штраф на сумму до 2 250 рублей. Причинение легкого вреда здоровью потерпевшего в ДТП - штрафные санкции от 3 750 до 7 500 рублей. И еще от трех до пяти тысяч рублей придется оплатить за повторную езду без ОСАГО. Все эти обновления КоАП РФ приняли в декабре 2024 года, новый закон подписал президент Владимир Путин.