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Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД

Также изменятся срок льготной оплаты штрафа и предоставляемая скидка.
Сергей Лебедев 2024-12-26 17:14:46
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В России с 1 января наступающего года увеличатся штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий закон сегодня подписал глава государства Владимир Путин.

Напомним, документ, который ранее одобрили в парламенте, предполагает также увеличение срока льготной оплаты штрафа. Он вырастет с 20 до 30 календарных дней.

Однако снизится скидка, которая предоставляется при оплате штрафа во время льготного периода. Она составит 25% вместо 50%.

Напомним, ранее в разговоре с телеканалом «Звезда» автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что повышение штрафов в значительной части носит инфляционный характер. По его словам, некоторые наказания уже утратили актуальность.

Схожее мнение высказал и автоэксперт Петр Баканов. Он подчеркнул, что мелкие штрафы до 500 рублей уже не пугают некоторых водителей. По его словам, если повышение скажется на кошельке, многих это заставит задуматься.

#Россия #в стране и мире #пдд #автоэксперт #штрафы #правила дорожного движения
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