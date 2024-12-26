Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения ПДД

В России с 1 января наступающего года увеличатся штрафы за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий закон сегодня подписал глава государства Владимир Путин.

Напомним, документ, который ранее одобрили в парламенте, предполагает также увеличение срока льготной оплаты штрафа. Он вырастет с 20 до 30 календарных дней.

Однако снизится скидка, которая предоставляется при оплате штрафа во время льготного периода. Она составит 25% вместо 50%.

Напомним, ранее в разговоре с телеканалом «Звезда» автоэксперт Дмитрий Попов предположил, что повышение штрафов в значительной части носит инфляционный характер. По его словам, некоторые наказания уже утратили актуальность.

Схожее мнение высказал и автоэксперт Петр Баканов. Он подчеркнул, что мелкие штрафы до 500 рублей уже не пугают некоторых водителей. По его словам, если повышение скажется на кошельке, многих это заставит задуматься.