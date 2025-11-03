Трамп: я не участвую в обсуждениях изъятия замороженных активов РФ

Дональд Трамп заявил о том, что он не участвует в обсуждениях потенциального изъятия замороженных российских активов странами Евросоюза. Об этом американский лидер рассказал во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, у Европы и России идут обсуждения. Я не участвую в этих обсуждениях», — высказался президент США.

Ранее появлялись новости о том, что в США начались внутренние обсуждения использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Отмечалось также, что западные страны все еще не могут достичь единого мнения, касательно международных резервов Центробанка РФ.