В Госдуме пригрозили конфискациями за воровство активов РФ

Володин предупредил инициаторов о серьезных последствиях.
Дима Иванов 2025-10-25 22:59:26
© Фото: Russian State Duma Press Service, via, Globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с резким заявлением по поводу планов Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. В своем Telegram-канале спикер назвал такие действия «воровством» и предложил ответные меры, включая конфискацию имущества европейских политиков.

«Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы, принадлежащие им, в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации», - написал Володин.

По его словам, попытки ЕС присвоить около 300 миллиардов долларов российских резервов, заблокированных после начала специальной военной операции, нарушают международное право и подрывают глобальную финансовую систему. Спикер подчеркнул, что в случае реализации этих планов Европа столкнется с серьезными последствиями: «Никто не останется в стороне. Ущерб будет огромным». Он также отметил, что подобные шаги могут привести к ответным мерам, включая изъятие европейских активов в России с процентами.

Заявление Володина прозвучало на фоне недавних призывов европейских лидеров выдать Украине кредит на 140 миллиардов евро, обеспеченный активами РФ как залогом. На саммите ЕС 22 октября лидеры выразили поддержку финансированию Киева на ближайшие два года, но отложили решение по использованию замороженных средств, как пишет Reuters, до декабря из-за опасений юридических рисков.

Попытка использовать замороженные активы РФ вызвала критику в Москве, где такие инициативы расцениваются как грабеж. Ранее российские власти неоднократно предупреждали о риске эскалации экономической войны.

 

#в стране и мире #ЕС #Вячеслав Володин #госдума
