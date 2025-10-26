МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Reuters: в США начались обсуждения использования активов РФ

Вашингтон рассматривает вариант предоставления помощи Киеву за счет замороженных российских средств.
Константин Денисов 2025-10-26 01:07:51
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Globallookpress

В США начались внутренние обсуждения использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины», - говорится в публикации.

По мнению авторов материала речь идет о закупке оружия для ВСУ. Ранее стало известно о том, что в ЕС по-прежнему нет единого мнения об использовании замороженных российских средств.

Главными ограничителями инициативы выделения активов РФ для помощи Киеву выступают Будапешт и Брюссель. По словам премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, Россия сразу обратится в суд в случае экспроприации активов. Кроме того, такой шаг может подорвать мировую финансовую систему.

