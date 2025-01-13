Байден заявил о рекордных $1,3 трлн, вложенных в ВПК за четыре года

Администрация действующего президента США Джо Байдена за четыре года инвестировала рекордные $1,3 трлн в военно-промышленный комплекс. Об этом заявил сам американский лидер, уточнив, что столько средств на ВПК не тратилось даже во время холодной войны.

«Мы значительно усилили нашу военно-промышленную базу, инвестировав почти $1,3 трлн в закупки, а также исследования и разработки. Это больше, чем Америка вкладывала в любой четырехлетний период во времена холодной войны», - отметил Байден, выступая в Госдепартаменте США с прощальной речью по вопросам внешней политики.

Вскоре действующий американский президент передаст полномочия победившему на выборах Дональду Трампу. Белый дом уже анонсировал прощальное обращение Байдена к гражданам США, оно состоится 15 января.

Ранее избранный вице-президент страны Джей Ди Вэнс заявил, что Джо Байден передал новой администрации «катастрофу». Он напомнил, что за последние четыре года госдолг США значительно увеличился, также нерешенными остались проблемы на границе.