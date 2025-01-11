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Белый дом анонсировал прощальное обращение Байдена к американцам

Действующий президент США выступит перед своим народом за несколько дней до своей отставки.
Виктория Бокий 2025-01-11 12:02:53
© Фото: Leigh Vogel, Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Джо Байден выступит с прощальной речью к американцам 15 января, за несколько дней до своей отставки. Об этом сообщили в Белом доме.

«В среду, 15 января в 20:00 (16 января в 04:00 по МСК. – Прим. ред.) президент выступит с прощальным обращением к нации из Овального кабинета», - говорится в сообщении.

Инаугурация нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запланирована на 20 января.

Ранее Трамп обвинил Байдена в намеренном осложнении процесса перехода власти. После этого в Белом доме опровергли заявления о «затруднении» этого процесса. Там заявили, что передача власти новой администрации избранного президента США идет эффективно.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден #инаугурация
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