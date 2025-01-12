Вэнс заявил, что Байден передал команде Трампа «катастрофу»

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден передал новой администрации катастрофу. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Байден оставил нам катастрофу не только на границе, но и в экономике. Байден повысил госдолг на триллионы долларов», — отметил он.

В частности, проблемы остались на границе страны и в экономике. Также при президентстве Байдена у США увеличился госдолг на триллионы долларов. Помимо этого, увеличились цены на нефть, в том числе из-за принятых им решений.

По мнению нового вице-президента американское наследие устало от плохого экономического положения. Такая ситуация повлияла на итоги выборов, где победил Трамп.

Ранее избранный президент США тоже жаловался на ситуацию, которая перешла ему в руки от Байдена. Он назвал конфликт на Украине результатом «фиаско» прошлой администрации.