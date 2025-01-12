МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вэнс заявил, что Байден передал команде Трампа «катастрофу»

Избранный вице-президент напомнил, что при Байдене у США увеличился госдолг на триллионы долларов.
Карина Тазетдинова 2025-01-12 22:45:56
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден передал новой администрации катастрофу. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Байден оставил нам катастрофу не только на границе, но и в экономике. Байден повысил госдолг на триллионы долларов», — отметил он.

В частности, проблемы остались на границе страны и в экономике. Также при президентстве Байдена у США увеличился госдолг на триллионы долларов. Помимо этого, увеличились цены на нефть, в том числе из-за принятых им решений.

По мнению нового вице-президента американское наследие устало от плохого экономического положения. Такая ситуация повлияла на итоги выборов, где победил Трамп.

Ранее избранный президент США тоже жаловался на ситуацию, которая перешла ему в руки от Байдена. Он назвал конфликт на Украине результатом «фиаско» прошлой администрации.

#Экономика #сша #Трамп #Госдолг #байден #джей ди вэнс #границы страны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 