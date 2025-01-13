До танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров дороги

В Краснодарском крае за двое суток к корме танкера «Волгонефть-239» проложили еще 500 метров технического пути. Работа не останавливается ни ночью, ни в условиях дождя.

В работе участвуют экскаваторы, гусеничные тракторы, самосвалы и грейдеры, эта инженерная техника завершает создание дороги, по которой получится максимально близко подъехать к корме танкера. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы. <...> За двое суток проложили уже больше 500 м дороги», - написала пресс-служба ведомства.

Напомним, утечка мазута из корпуса судна произошла 10 января. Сбор нефтепродуктов позволит не допустить их распространения по акватории бухты, где на мель сел с 12 января глава МЧС Александр Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море.

Он и члены сформированного центра прибыли в Анапу. В штаб вошли представители федеральных министерств и ведомств. Он будет работать на месте чрезвычайного происшествия до полной ликвидации мазута.