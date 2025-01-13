Восхищение и опаска: как мир воспринял видение мира от Трампа

По сравнению с Байденом, Трамп, который считается противником вмешательства США в дела суверенных государств, еще до начала своих президентских полномочий заявил о сразу нескольких территориальных притязаниях. Это позволило обозревателю Washington Post назвать его империалистом.

По одной из версий, таким образом Дональд Трамп пытается создать впечатление безумца, чтобы застигнуть своих потенциальных противников врасплох. Но особое место в его словах занимает Гренландия. Во время первого президентского срока Трампа уже выступал с инициативой покупки этого острова и после отказа Дании отменил туда государственный визит.

«Честно говоря, нынешнее правительство Дании не очень хорошо справляется с обеспечением безопасности Гренландии. Я думаю, что у нас есть реальная возможность взять на себя лидерство в защите Америки и обеспечить развитие природных ресурсов в Гренландии», - выразил мнение вице-президент США Джей-Ди Венс.

Население Гренландии, если верить опросу, оказалось куда более сговорчивым. 57% готовы присоединиться хоть сегодня. Еще 37% выступают против инициативы. Впрочем, премьер этой заморской датской территории Муте Эгеде в новогоднем обращении призывал лишь к независимости.

«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами. И, конечно же, свое будущее будет определять гренландский народ», - заявил он.

Тем временем президент Венесуэлы Николас Мадуро, в ответ на территориальные притязания Трампа и его желание присоединить Канаду к США, объявил и о собственном плане действий.

«Как у них на севере есть программа колонизации, так и у нас есть программа освобождения. И ее написал Симон Боливар. Свобода Пуэрто-Рико не за горами, и мы добьемся ее с помощью бразильских войск», - заявил глава государства.

Журнал New Yorker пишет, что может быть ошибкой воспринимать заявления Трампа как пустую болтовню. Ведь он не может дать те или иные обещания, которые, как он считает, не в силах выполнить. И его отказ от неприменения силы для возвращения контроля над Панамским проливом уже говорит о многом.