География по Трампу: как новый президент США переделывает мир

Новость о двух терактах в США, произошедших в первые дни наступившего года, быстро пропала с первых полос. Все внимание на себя перетянул Трамп. До инаугурации избранного американского президента остается неделя, но он уже начал переустраивать мир.

Его заявления во время пресс-конференции вызвали шок: Америка должна купить Гренландию, вернуть под свою юрисдикцию Панамский канал, сделать Канаду и Мексику новыми американскими штатами, а Мексиканский залив переименовать в Американский. В общем, Америка, как континент, снова должна стать великой.

«Панамский канал жизненно важен для нашей страны. Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки, какое красивое название. Канада и США - это действительно было бы чем-то. Просто избавьтесь от этой искусственно проведенной границы и посмотрите, как красиво это выглядит», - заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Тут же начинается всемирная перепалка, но пока - словесная. Уходящий в отставку премьер Канады Джастин Трюдо написал, что Канада никогда не сдастся. Ему мгновенно издевательски ответил предприниматель и почти правая рука Трампа Илон Маск, сказав: «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что не важно, что ты говоришь».

Мексика не отстает - президент Клаудиа Шейнбаум в ответ на планы Трампа переименовать Мексиканский залив предложила весь Американский континент назвать мексиканским, предъявив всем карту Большой Мексики XVII века.

«Мы назовем его América Mexicana. Звучит неплохо, не правда ли?», - показала лидер Мексики на старую карту.

Но больше всего вопросов вызвало заявление о покупке Гренландии. По версии Трампа - это необходимость, а обоснование - жесткая конкуренция с Китаем и Россией.

«Гренландия нужна нам. Люди на самом деле даже не знают, имеет ли Дания на Гренландию законное право. Но если да, то они должны отказаться от него, потому что это необходимо для нашей национальной безопасности. Это необходимо для свободного мира. Я говорю о защите свободного мира. Вам даже не нужен бинокль - если вы посмотрите, то увидите, что повсюду китайские корабли. У вас повсюду российские корабли. Мы не позволим этому случиться», - призвал Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, не намерен ли он захватывать Гренландию и Панаму военным путем, Трамп ответил, что не может дать заверений ни по одной из этих двух стран, добавив, что те нужны США для экономической безопасности.

То есть Трамп фактически поставил ультиматум - сдавайтесь по-хорошему, иначе США начнут воевать. Впрочем, начало экспансии было в стиле шоумена Трампа, он опубликовал в соцсетях карту с присоединенными к США территориями.

Но особое внимание - на Гренландию. Сын Трампа - Дональд-младший - на фирменном самолете своего отца уже прилетел туда.

Подробнее о различных аспектах привлекательности Гренландии для США, о реакции местных жителей на приезд сына Трампа и что хотят власти этого огромного острова смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».