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Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Он будет руководить страной до 2031 года.
Владимир Рубанов 2025-01-10 18:22:23
© Фото: Telegram/CancilleriaVE

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро в третий раз вступил в должность главы государства, сообщает El Universal. Он будет руководить страной до 2031 года. На инаугурации в Каракасе Россию представляет председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Мадуро принес присягу в штаб-квартире Национальной ассамблеи. Он поклялся «историей» и своей «жизнью», что этот мандат станет периодом мира для республики.

Мадуро победил на выборах 28 июля 2024 года. За него проголосовало 51,95% избирателей. Его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 43,18%. Оппозиция не согласилась с результатами и в стране начались беспорядки.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие страны. Некоторые страны, например США, не признали результаты выборов.

Незадолго до инаугурации президент Венесуэлы сообщил, что первым указом после инаугурации создаст комиссию, которая будет работать над изменением конституции страны.

#Выборы #венесуэла #протесты #Николас Мадуро #Президент #инаугурация #Конституция
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