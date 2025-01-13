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Свечи и гирлянды: приднестровцы показали, как живут в условиях дефицита электричества

Из-за того, что люди прибегают к использованию старых и самодельных приборов, увеличилось число возгораний.
Андрей Вакула Глеб Владовский 2025-01-13 18:39:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Приднестровья рассказали, что в условиях газового кризиса им приходится прибегать к более частому использованию фонариков и подручных средств для экономии освещения. Кадры последствий прекращения Украиной транзита российского газа опубликовал корреспондент «Звезды».

По словам местных жителей, веерные отключения электричества не позволяют в спокойной обстановке заниматься привычными делами, в том числе готовкой и стиркой. Из-за этого им приходится прибегать к использованию архаичных методов, в том числе разжигать костры и печи. Однако это зачастую чревато замыканиями, которые, в свою очередь, приводят к пожарам.

«Достаются из сундуков, сараев самодельные электрические плиты, камины. Это все идет в ход, и как результат пожар, травмы, отравление продуктами горения и гибель», - рассказал начальник управления пожарной охраны ГУ по ЧС МВД непризнанной республики Валерий Бурыкин.

Уточняется, что всего за 10 дней в Приднестровье зарегистрировали 38 пожаров. Несколько человек погибли, многие лежат в больницах с ожогами и отравлением угарным газом.

Напомним, что Украина отказалась продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию. В результате с 1 января 2025 года прекратилась поставка голубого топлива из РФ в ряд стран Европы.

#Приднестровье #наш эксклюзив #пожары #адаптация #российский газ #нехватка электроэнергии
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