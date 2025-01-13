Свечи и гирлянды: приднестровцы показали, как живут в условиях дефицита электричества

Жители Приднестровья рассказали, что в условиях газового кризиса им приходится прибегать к более частому использованию фонариков и подручных средств для экономии освещения. Кадры последствий прекращения Украиной транзита российского газа опубликовал корреспондент «Звезды».

По словам местных жителей, веерные отключения электричества не позволяют в спокойной обстановке заниматься привычными делами, в том числе готовкой и стиркой. Из-за этого им приходится прибегать к использованию архаичных методов, в том числе разжигать костры и печи. Однако это зачастую чревато замыканиями, которые, в свою очередь, приводят к пожарам.

«Достаются из сундуков, сараев самодельные электрические плиты, камины. Это все идет в ход, и как результат пожар, травмы, отравление продуктами горения и гибель», - рассказал начальник управления пожарной охраны ГУ по ЧС МВД непризнанной республики Валерий Бурыкин.

Уточняется, что всего за 10 дней в Приднестровье зарегистрировали 38 пожаров. Несколько человек погибли, многие лежат в больницах с ожогами и отравлением угарным газом.

Напомним, что Украина отказалась продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию. В результате с 1 января 2025 года прекратилась поставка голубого топлива из РФ в ряд стран Европы.