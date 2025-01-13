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Российские войска освободили Песчаное в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».
2025-01-13 12:04:03
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Песчаное на территории Донецкой Народной Республики. 

Уточняется, что его взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий. 

Кроме этого, за сутки боевых действий в зоне СВО подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силы и технике 10 украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов ДНР Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Лысовка, Воздвиженка, Петропавловка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. 

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 615 боевиков и семь боевых бронированных машин. В число последних входят бронетранспортеры VAB (производство Франции) и M113 (производство США). Потери врага в артиллерии - девять орудий полевой артиллерии. В это число вошли САУ Braveheart (производство Великобритании) и 155-миллиметровая буксируемая гаубица М777, поставленная на Украину из Соединенных Штатов. 

Ранее «Звезда» сообщала, что российские беспилотники «Молния» уничтожили украинских боевиков в Часовом Яре мощными минами ТМ-62. Чтобы дроны-камикадзе могли поднять эти мины, их запускают из зданий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #Песчаное
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