«Молнии» уничтожили боевиков в Часовом Яре мощными минами ТМ-62

Подразделения группировки войск «Юг» сейчас ведут активные бои за город Часов Яр в Донецкой Народной Республике. С западной окраины освобожденного Артемовска по позициям боевиков «Молниями» бьют бойцы 98-й гвардейской Ивановской дивизии ВДВ.

Ежедневно десантники применяют дроны-камикадзе самолетного типа «Молния». Их оснащают мощными противотанковыми минами ТМ-62.

Перед тем как поразить цель, «Молния» может пролететь около 30 километров. Расчет БПЛА находится в защищенном подвале. Прилет по противнику снимает дрон-разведчик.

«Мы запускаем ее с дома, потому что с земли "птица" неспособна поднять этот боеприпас. Он для нее тяжеловат будет. А отсюда она спокойно улетает», - рассказал сапер-оператор БПЛА с позывным Щука.

«Молния» является одним из самых мощных ударных беспилотников. Этими дронами в Часовом Яре разбиты уже десятки единиц вражеской техники, украинские опорные пункты, пулеметные точки и минометные расчеты.

Напомним, ранее «Звезда» уже рассказывала, как российские десантники продвигаются в Часовом Яре. Путь штурмовым отрядам расчищают расчеты беспилотников.