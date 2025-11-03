В Белграде произошла стычка оппозиционеров со сторонниками Вучича

В Сербии произошло столкновение представителей оппозиции и участников согласованного митинга - сторонников президента Александра Вучича.

Как сообщили в национальном МВД, сторонники сербского лидера находились в одном из шатров, когда на них напала группа оппозиционеров. В их сторону полетели средства пиротехники и иные предметы. В результате пострадал один сотрудник полиции, который следил за общественным порядком. Его доставили в больницу и оказали медпомощь, уточняет ТАСС.

Другим сотрудникам полиции удалось оперативно вмешаться в ситуацию и остановить дальнейшее развитие насилия.

Напомним, год назад, 1 ноября, в сербском городе Нови-Сад обрушился козырек железнодорожного вокзала, что привело к гибели не менее 15 человек. Это вызвало массовое недовольство оппозиции, которая начала призывать провести расследование, а потом и к отставке правительства. На протяжении года в различных городах республики проходят массовые акции протеста, в которых активно участвует молодежь и студенчество.