В ВОЗ сообщили, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции нет

ВОЗ считает, что на данный момент в мире нет угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

«Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу пугающих историй последних дней и недель и заверил, что в настоящее время нет угрозы возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации в области глобального здравоохранения», - написал Сийярто в Facebook*.

Министр уточнил, что экспертам ВОЗ хорошо известен этот вирус, он уже не раз появлялся зимой.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что российские вирусологи также хорошо знают метапневмовирус, вспышка которого произошла недавно в Китае. По словам Нетесова, он ежегодно вызывает вспышки ОРВИ по всему миру, включая Россию, однако серьезную угрозу он несет только некоторым категориям граждан, которые чувствительны к любым вирусным заболеваниям.

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