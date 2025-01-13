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В ВОЗ сообщили, что угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции нет

Как отметил Сийярто после разговора с гендиректором ВОЗ, эксперты хорошо знакомы с этим вирусом и не видят угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Анастасия Бобылева 2025-01-13 02:15:25
© Фото: © Robert Michael ZB Global Look Press

ВОЗ считает, что на данный момент в мире нет угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебреисусом.

«Мой друг Тедрос успокоил меня по поводу пугающих историй последних дней и недель и заверил, что в настоящее время нет угрозы возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации в области глобального здравоохранения», - написал Сийярто в Facebook*.

Министр уточнил, что экспертам ВОЗ хорошо известен этот вирус, он уже не раз появлялся зимой.

Ранее академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что российские вирусологи также хорошо знают метапневмовирус, вспышка которого произошла недавно в Китае. По словам Нетесова, он ежегодно вызывает вспышки ОРВИ по всему миру, включая Россию, однако серьезную угрозу он несет только некоторым категориям граждан, которые чувствительны к любым вирусным заболеваниям.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #ВОЗ #инфекция #Петер Сийярто #метапневмовирус
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