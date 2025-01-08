В ВОЗ прокомментировали сообщения о вспышках заболеваний в Китае

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) не получала сообщений от китайской стороны о необычных вспышках заболеваний в стране, говорится в пресс-релизе организации.

«Наблюдаемый рост числа выявляемых респираторных патогенов находится в пределах ожидаемого для этого времени года в зимнее время в северном полушарии», - приводит РИА Новости текст документа.

Сообщается, что организация находится в контакте с представителями системы здравоохранения Китая. По словам китайских властей, национальная медицина не перегружена, какие-либо экстренные заявления или ответные меры не требуются, добавили в ВОЗ.

Напомним, на прошлой неделе в Китае зарегистрировали вспышку нового метапневмовируса человека, который может давать серьезные осложнения на легкие. По данным СМИ, на этом фоне многие местные больницы оказались переполненными.