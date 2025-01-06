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Академик РАН: метапневмовирус ежегодно вызывает вспышки ОРВИ в России

Особую опасность метапневмовирус несет пожилым людям, пациентам с пересаженными органами и хроническими заболеваниями.
Ян Брацкий 2025-01-06 11:08:04
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Матапневмовирус, вспышка которого произошла в Китае, хорошо известен российским вирусологам. Об этом «Звезде» рассказал академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ, Сергей Нетесов.

С его слов, вирус был открыт еще в начале 2000-х годов и с тех пор ежегодно вызывает вспышки ОРВИ по всему миру, включая Россию.

«Метапневмовирусы человека вызывают средней тяжести поражения легких. Смертность от него существенно ниже, чем от гриппа и от ковида. Вакцины от него пока не разработано, но она и не особо нужна. Но людям из групп риска, а это пожилые, люди с хроническими заболеваниями, с диабетом и пересаженными органами, должны строго соблюдать правила личной гигиены, воздерживаться от посещения людных мест и носить маски», - посоветовал Нетесов.

Для подобных категорий граждан любые вирусные заболевания несут серьезную угрозу, а не только метапневмовирусы, уточнил эксперт.

О вспышке метапневмовируса в Китае стало известно на прошлой неделе. Заболевание получило индекс hMPV. Из-за резкого роста заболеваемости больницы в Поднебесной оказались переполнены. Отмечается, что болезнь начинается с озноба и на первых порах мало чем отличается от обычного гриппа. Однако потом метапневмовирус поражает легкие. Специалисты отмечают рост заболеваемости среди детей 14 лет и младше.

В России эксперты пока фиксируют характерные для этого времени года возбудители респираторных вирусных инфекций.

#ран #вакцинация #ОРВИ #наш эксклюзив #Нетесов #метапневмовирус
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