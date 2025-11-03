Физик-ядерщик: США смоделируют взрыв ЯО на субкритических испытаниях

Субкритические взрывы на ядерных испытаниях США пройдут на компьютерных моделях, а не в натуральном виде. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» физик-ядерщик Виктор Викторов.

Он объяснил, что ученые проведут тщательный анализ и посмотрят, какие процессы возможны.

«Модели доведут до того, чтобы цепная реакция не шла в критическую стадию, когда ее уже нельзя остановить. Они смоделируют ядерный взрыв, исходя из своих секретных данных, заложат дополнительные характеристики, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию», - сказал доктор наук.

Если модельные испытания покажут опасный результат, например, что порог неуправляемой реакции сместился в худшую сторону, то потребуются изменения и дополнительное финансирование, отметил Викторов.

Ранее Трамп заявил, что США проведут испытания ядерного оружия, чтобы посмотреть, как оно работает. По словам главы Министерства энергетики Криса Райта, испытания включат в себя тестирование систем, а субкритические взрывы не будут порождать цепную ядерную реакцию.