Физик-ядерщик: США смоделируют взрыв ЯО на субкритических испытаниях

По словам специалиста, американские ученые проведут тщательный анализ и посмотрят, какие процессы возможны при потенциальных взрывах.
Игнат Далакян 2025-11-03 12:56:41
© Фото: IMAGO, Ales Utouka, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Субкритические взрывы на ядерных испытаниях США пройдут на компьютерных моделях, а не в натуральном виде. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» физик-ядерщик Виктор Викторов.

Он объяснил, что ученые проведут тщательный анализ и посмотрят, какие процессы возможны.

«Модели доведут до того, чтобы цепная реакция не шла в критическую стадию, когда ее уже нельзя остановить. Они смоделируют ядерный взрыв, исходя из своих секретных данных, заложат дополнительные характеристики, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию», - сказал доктор наук.

Если модельные испытания покажут опасный результат, например, что порог неуправляемой реакции сместился в худшую сторону, то потребуются изменения и дополнительное финансирование, отметил Викторов.

Ранее Трамп заявил, что США проведут испытания ядерного оружия, чтобы посмотреть, как оно работает. По словам главы Министерства энергетики Криса Райта, испытания включат в себя тестирование систем, а субкритические взрывы не будут порождать цепную ядерную реакцию.

#испытания #сша #ядерные испытания #наш эксклюзив #моделирование #субкритические ядерные взрывы
