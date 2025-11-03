Глава Минэнерго: США проведут субкритические ядерные испытания

Глава министерства энергетики США Крис Райт сообщил, что предстоящие ядерные испытания в США будут субкритическими. Это означает, что при тестах не будет происходить полноценного ядерного взрыва и цепной ядерной реакции. Такие испытания предназначены для проверки работы отдельных компонентов ядерного оружия. В частности проверяется, выдерживает ли система заданную геометрию, способную инициировать ядерный взрыв в боевом режиме.

Министр также пояснил, что такие испытания позволяют контролировать исправность и безопасное функционирование ядерных боеголовок без риска ядерного взрыва или загрязнения окружающей среды. Вопрос возобновления испытаний вызвал озабоченность в международном сообществе.

Ранее президент Дональд Трамп распорядился немедленно приступить к ядерным испытаниям, ссылаясь на активизацию ядерных программ других стран. Последнее полноценное ядерное испытание США проводили в 1992 году. При этом субкритические испытания - это законный способ поддерживать готовность и надежность ядерного арсенала, не нарушая международные договора о полном запрете ядерных испытаний.

Россия будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» мораторий не нарушают. О других странах, проводящих ядерные испытания, России неизвестно.