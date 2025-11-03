МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Минэнерго: США проведут субкритические ядерные испытания

Такие работы не нарушают международные договора о полном запрете ядерных испытаний.
Владимир Рубанов 2025-11-03 03:02:11
© Фото: energy.gov

Глава министерства энергетики США Крис Райт сообщил, что предстоящие ядерные испытания в США будут субкритическими. Это означает, что при тестах не будет происходить полноценного ядерного взрыва и цепной ядерной реакции. Такие испытания предназначены для проверки работы отдельных компонентов ядерного оружия. В частности проверяется, выдерживает ли система заданную геометрию, способную инициировать ядерный взрыв в боевом режиме.

Министр также пояснил, что такие испытания позволяют контролировать исправность и безопасное функционирование ядерных боеголовок без риска ядерного взрыва или загрязнения окружающей среды. Вопрос возобновления испытаний вызвал озабоченность в международном сообществе.

Ранее президент Дональд Трамп распорядился немедленно приступить к ядерным испытаниям, ссылаясь на активизацию ядерных программ других стран. Последнее полноценное ядерное испытание США проводили в 1992 году. При этом субкритические испытания - это законный способ поддерживать готовность и надежность ядерного арсенала, не нарушая международные договора о полном запрете ядерных испытаний.

Россия будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» мораторий не нарушают. О других странах, проводящих ядерные испытания, России неизвестно.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Кремль #ядерные испытания #Дмитрий Песков #Минэнерго #Крис Райт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 