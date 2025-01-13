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Ян Гагин: трофейные дроны «Баба-яга» перепрограммируют для нужд ВС РФ

В распоряжении московских специалистов имеется уже около 40 трофейных украинских гексакоптеров.
Алексей Курильченко 2025-01-13 13:33:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин показал в студии программы «Открытый эфир» на «Звезде» украинский гексакоптер «Баба-яга», сбитый российскими бойцами. Аппарат удалось обезвредить, не нанеся ему значительных повреждений. «Бабу-ягу» привезли в Москву, где с ним будут работать специалисты.

«Это военный дрон. Он управляется по спутниковым каналам, по тем самым "Старлинкам". Из-за этого заглушить ее РЭБом нельзя - можно только сбить. Это изделие были сбито из винтовки - одним выстрелом попали в аккумулятор», - рассказал советник.

Столичные специалисты перепрограммируют аппарат и в дальнейшем им будут пользоваться российские войска. Всего в распоряжении московских экспертов имеется около 40 сбитых дронов «Баба-яга». Показанный в студии «Открытого эфира» образец имеет тепловизор, который также исследуют.

«Здесь стоит отметить выучку бойцов, которые могут сбить это изделие из винтовки на удалении 400-500 метров», - добавил Гагин.

Ранее командир зенитного ракетного взвода Владислав Ионов рассказал нашему корреспонденту, что он только за последнее время лично сбил четыре «Бабы-яги» из стрелкового оружия. Также эти аппараты успешно поражают расчеты зенитно-ракетных комплексов, таких как «Гибка-С».

#открытый эфир #дроны #трофей #наш эксклюзив #Баба-яга #Ян Гагин
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