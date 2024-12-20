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«Звезда» показала уничтожение «Бабы-яги» через тепловизионный прицел

Вражеский тяжелый коптер прилетел, чтобы ударить по российским войскам, но был вовремя встречен метким огнем.
Варвара Шрадер 2024-12-20 10:54:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Варвара Шрадер пообщалась с зенитчиками, которые специализируются на уничтожении украинских беспилотников в зоне специальной военной операции.

Бойцы предоставили видео с ликвидацией тяжелого украинского коптера, также известного как «Баба-яга». Оно записано на цифровой тепловизионный прицел. 

На кадрах можно увидеть, как перекрестие прицела дергается во время стрельбы. Беспилотник ВСУ как на ладони. Несколько выстрелов спустя российский стрелок добивается достаточного количества попаданий. «Баба-яга» кренится и стремительно падает.

Командир зенитного ракетного взвода Владислав Ионов сообщил нашему корреспонденту, что он только за последнее время лично сбил четыре «Бабы-яги» из стрелкового оружия. Один раз это удалось сделать в последний момент. Беспилотник уже готовился сбросить боеприпас на российских бойцов, но с четвертого выстрела его удалось поразить, и тяжелый коптер врага упал невдалеке. 

Ранее «Звезда» продемонстрировала новый зенитный ракетный комплекс «Гибка-С», действующий в зоне спецоперации. Он хорошо подходит для уничотжения беспилотников, а бойцы хвалят этот комплекс за мобильность и проходимость.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#беспилотники #Зенитчики #уничтожение #наш эксклюзив #кадры #Баба Яга
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