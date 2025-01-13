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В России сделали доступнее операции на сердце по ОМС

В этом году предусмотрено отдельное финансирование ряда важных манипуляций.
Сергей Лебедев 2025-01-13 10:45:34
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

В наступившем году россиянам по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) станут доступнее сложные операции на сердце. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» рассказал руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников.

Он отметил, что станут доступнее операции для лечения аритмии, имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора, стентирование коронарных артерий и операции на брахиоцефальных артериях.

По словам Алексея Березникова, предусмотрено отдельное финансирование ряда важных манипуляций. Их должны проводить в обязательном порядке без оговорок на наличие возможностей и средств.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что в 2025 году существенно увеличат бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

#Россия #в стране и мире #Медицина #сердце #операции #омс
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